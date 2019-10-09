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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
أردوغان
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن ما يحدث من قبل #تركيا تجاه شمال سوريا هو انتهاك للخطوط الحمراء التي وضعها ترامب وهدد تركيا بتدمير اقتصادها.
وأضاف عبر حسابه على موقع تويتر: التحرك الأمريكي لمعاقبة الأتراك يقود لإعادة الهيبة الأمريكية ويبعث برسالة لإيران عن مدى جدية ترامب في تنفيذ تهديداته.
ولفت الزعتر إلى أن ما يحدث من تركيا تجاه شمال سوريا هو انتهاك لسيادة دولة عربية.
وتابع أن الصمت العربي تجاه العبث والإرهاب التركي يشجع دول أخرى على الإقدام بانتهاك السيادة العربية، "الواجب العربي يفرض تحركاً سريعاً وتصعيداً عربيا تجاه تركيا".
وأكد أن ما يقوم به أردوغان في سوريا هو محاولة فرض الأمر الواقع عبر القوة العسكرية لترسيخ احتلالها للشمال السوري.. مشيرا إلى أن تركيا لا تختلف عن إيران دولة ذات أطماع توسعية وفوضوية، مواجهة المشروع الإيراني يتطلب مواجهة المشروع التركي أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي: تركيا لديها أطماع توسعية بسوريا ولا تختلف عن إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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