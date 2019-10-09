شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يبحث الهجوم التركي على الأراضي السورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (نيويورك) قال دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي إن المجلس سيعقد جلسة مغلقة بشأن سورية غداً (الخميس) بعدما بدأت تركيا اليوم (الأربعاء) عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد. وذكر الدبلوماسيون أن جلسة المجلس، الذي يضم في عضويته 15 دولة، لبحث الوضع في سورية تأتي بطلب من الدول الأوروبية الخمس الأعضاء، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.

قال دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي إن المجلس سيعقد جلسة مغلقة بشأن سورية غداً (الخميس) بعدما بدأت تركيا اليوم (الأربعاء) عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد. وذكر الدبلوماسيون أن جلسة المجلس، الذي يضم في عضويته 15 دولة، لبحث الوضع في سورية تأتي بطلب من الدول الأوروبية الخمس الأعضاء، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.

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