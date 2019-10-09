شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم التركي على سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) دعت مصر إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بشأن الهجوم التركي على سورية، وذلك وفقاً لبيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم (الأربعاء). دعت مصر إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بشأن الهجوم التركي على سورية، وذلك وفقاً لبيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم (الأربعاء). وقال البيان: إن «مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية» مضيفا بأن العملية «تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة».



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