شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لوقف العملية العسكرية في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (بروكسل) طالب رئيس الاتحاد الأوروبي، جان كلود يونكر تركيا، اليوم (الأربعاء)، بوقف عمليتها العسكرية في شمال سورية، وقال لأنقرة إن الاتحاد لن يدفع أموالاً لإقامة ما يسمى بـ«المنطقة الآمنة» في شمال سورية. وقال يونكر: «أدعو تركيا وغيرها من الأطراف إلى التصرف بضبط نفس ووقف العمليات التي تجري حالياً». وتابع «سيؤدي التوغل - التركي- إلى تفاقم معاناة المدنيين، وهذا أمر لا يمكن أن تصفه الكلمات».

طالب رئيس الاتحاد الأوروبي، جان كلود يونكر تركيا، اليوم (الأربعاء)، بوقف عمليتها العسكرية في شمال سورية، وقال لأنقرة إن الاتحاد لن يدفع أموالاً لإقامة ما يسمى بـ«المنطقة الآمنة» في شمال سورية. وقال يونكر: «أدعو تركيا وغيرها من الأطراف إلى التصرف بضبط نفس ووقف العمليات التي تجري حالياً». وتابع «سيؤدي التوغل - التركي- إلى تفاقم معاناة المدنيين، وهذا أمر لا يمكن أن تصفه الكلمات».

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