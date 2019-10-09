شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يصف العملية العسكرية التركية في شمال سورية بـ «الفكرة السيئة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) العملية العسكرية التركية في شمال سورية بأنها «فكرة سيئة». وأكد ترمب أن واشنطن «لا توافق على هذا الهجوم» مؤكداً على أن تركيا ملتزمة «بضمان عدم حدوث أزمة إنسانية - وسنحملهم مسؤولية هذا الالتزام».

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) العملية العسكرية التركية في شمال سورية بأنها «فكرة سيئة». وأكد ترمب أن واشنطن «لا توافق على هذا الهجوم» مؤكداً على أن تركيا ملتزمة «بضمان عدم حدوث أزمة إنسانية - وسنحملهم مسؤولية هذا الالتزام».

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