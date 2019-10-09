مركز الملك سلمان للإغاثة يكافح العمى في نيجيريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - إبادان

تمكنت الحملة التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له، التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتعمل حاليا في مدينة إبادان بنيجيريا من إجراء 7,830 فحصا للنظر لحالات مختلفة خلال الأيام القليلة الماضية، و263 عملية جراحية خلال اليومين الماضيين فقط.

وأفاد طبيب البصريات المتطوع ضمن الحملة الدكتور محسن العنزي أن بعض الحالات التي وصلت كانت تعاني انعداما تاما للرؤية، وتمكن أطباء الحملة من استعادة نسبة كبيرة من قدرتهم على الإبصار.

يذكر أن حملة مكافحة العمى والأمراض المسببة له تندرج ضمن البرامج التطوعية الخارجية التي دأب مركز الملك سلمان للإغاثة على إطلاقها لمساعدة المحتاجين والمتضررين حول العالم، ويقبل عليها المتطوعون السعوديون من مختلف التخصصات والأعمار والمناطق.