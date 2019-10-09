الجيش اليمني يقطع إمدادات الحوثي من الظاهر حتى حيدان صعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع

حققت قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا في جبهة الظاهر بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثي، وحررت جبال بني سعد وعددا من التباب المحيطة بها عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي المتمردة التي لاذت بالفرار، كما قطعت خطوط إمداد الميليشيات الحوثية في «لية» الممتدة من الظاهر وحتى عمق حيدان، بمساندة مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي في حديث نقله موقع «سبتمبر نت»، الناطق باسم الجيش اليمني «إن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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وفي الضالع جنوبا شنت وحدات من القوات اليمنية المشتركة هجوما عنيفا على ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة الأزارق بالضالع، بعد ساعات من تحرير منطقة الفاخر، وتمكنت القوات المشتركة من تحرير مواقع عدة كان أهمها لكمة ورزان والقرن ولكمة اليهودي والأساس ونقطة مقطار وجميعها مواقع حدودية تابعة إداريا لمديرية الحشاء.

وأوضح المركز الإعلامي لجبهة الضالع أن العملية العسكرية الخاطفة التي نفذتها وحدات من القوات الجنوبية المشتركة انتهت بتحرير مدينة الفاخر شمال الضالع وتطهيرها من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، مبينا أن العملية الناجحة أسفرت عن التحرير والسيطرة الكاملة على تباب ملك والذاري والطويلة والقراميد الثلاث والزبيريات العليا والسفلى وحبيل الغشة وقرية دبيان ولكام الذرة.

من جهة أخرى طالبت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) المجتمع الدولي بالعمل على إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في سجون جماعة الحوثي بصنعاء منذ خمسة أعوام، وقالت في بيان صحفي إنها تلقت بلاغات ومعلومات تؤكد تدهور الحالة الصحية للصحفيين المختطفين منذ 19 يونيو 2015 وهم حارث حميد، وعبدالخالق عمران، وعصام بلغيث، وهشام طرموم، وأكرم الوليدي، وهشام اليوسفي، وصلاح القاعدي، وتوفيق المنصوري، مشددة على منع استخدام الحوثيين لهم كورقة تفاوضية أو محاولة استخدامهم كورقة رابحة للإفراج عن أسرى من قيادات الجماعة في صفقات تبادل مع الجيش لأنها قضية إنسانية بحتة.

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