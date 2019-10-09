شكرا لقرائتكم ترمب: الهجوم التركي على سوريا فكرة سيئة ولا نؤيده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يؤيد الهجوم العسكري التركي على سوريا وأوضح أنه فكرة سيئة، قائلاً إن "تركيا العضو في حلف الناتو قامت بغزو سوريا".

ونفى البيت الأبيض في بيان له، وجود أي جندي أميركي في منطقة العمليات شمال شرق سوريا.

وتابع: "سنحرص على التزام تركيا بتعهداتها بحماية المدنيين وتجنب نشوب أي أزمة إنسانية"، وشدد على أن عدم فرار مقاتلي داعش من سجونهم في سوريا مسؤولية تركيا الآن.

وقال "نتوقع من تركيا الوفاء بكل التزاماتها ومستمرون بمراقبة الوضع عن كثب".

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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء العملية العسكرية في شمال شرقي سوريا. وقال أردوغان على حسابه الرسمي على تويتر إن العملية التي أطلق عليها اسمع "نبع السلام" قد بدأت. وأضاف أنها تهدف إلى القضاء على ما سمّاه "تهديد الإرهاب" الذي تواجهه تركيا.

جلسة طارئة

هذا وأعلن دبلوماسيون، الأربعاء، أن مجلس الأمن قرر عقد جلسة طارئة غداً الخميس لبحث الهجوم التركي في سوريا.

وقال الدبلوماسيون إن مجلس الأمن سيبحث غدا الملف السوري بناء على طلب أعضاء أوروبيين بعد بدء أنقرة عملية عسكرية في شمال شرق سوريا.

وتقدمت بالطلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة. وستعقد الجلسة منتصف النهار في أعقاب مشاورات مغلقة في مجلس الأمن بشأن كولومبيا، وفقا للمصادر.