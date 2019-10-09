ترند الموجز|عدوان تركي على سوريا..وإثيوبيا تتعنت.. ومصر تتحرك..وتفاصيل مسابقة 120 ألف معلم..وجنازة شعبية لطلعت زكريا وانهيار وإغماء ابنته

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، ’’تجاوزتوا الخط الأحمر‘‘.. إثيوبيا ترفض مقترح مصر، وتفاصيل جلسة مجلس النواب بشأن «سد النهضة».. عبد العال: «النيل خط أحمر».. رئيس الوزراء: «مصر دخلت مرحلة الفقر المائي».. ووزير الخارجية: «قضية وجود».. والري: «طلبنا وسيط رابع»، وأردوغان يبدأ العدوان على شمال سوريا.. قصف عشوائي للقرى.. ونزوح الأهالي.. وتركيا تستدعي السفير الأمريكي، وفي جنازة شعبية مهيبة.. الإسكندرية تودع طلعت زكريا بحضور نجوم الفن.. وانهياء وإغماء نجلته، والتفاصيل الكاملة لمسابقة 120 ألف معلم.. رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة وطريقة التسجيل.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

’’تجاوزتوا الخط الأحمر‘‘.. إثيوبيا ترفض مقترح مصر

رفضت وزارة المياه والري والطاقة في إثيوبيا، الاقتراح الجديد، الذي قدمته مصر بشأن أزمة سد النهضة، مؤكدة أن الأمر يعتبر عبورا لـ"الخط الأحمر" بالنسبة لإثيوبيا.

وكانت مصر قد اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفا دوليا رابعا في المناقشات بين الدول الثلاث.

وبحسب روسيا اليوم، قالت وزارة المياه الإثيوبية، في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة، إن اقتراح مصر يعتبر عبورا للخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا، حيث تمت مناقشة الوضع الحالي للمشروع وآخر التطورات في الاجتماع الثلاثي الذي جمع مختلف أصحاب المصلحة.

وبررت إثيوبيا رفضها الاقتراح المصري بأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية لها.

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تفاصيل جلسة مجلس النواب بشأن «سد النهضة».. عبد العال: «النيل خط أحمر».. رئيس الوزراء: «مصر دخلت مرحلة الفقر المائي».. ووزير الخارجية: «قضية وجود».. والري: «طلبنا وسيط رابع»

عقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الجلسة العام للبرلمان اليوم الأربعاء، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخارجية والرى، لإلقاء بيان حول أزمة سد النهضة.

البرلمان يؤكد على الدعم المطلق للرئيس السيسي في إدارة ملف سد النهضة

وأكد مجلس النواب على دعمه المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع مؤسسات الدولة المصرية فى إدارة ملف سد النهضة، قائلاً: "نحن موقنون أن حقوق ومصر وأمنها القومى فى أيد أمينة".

وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن مصر لن تفرط ابدا فى حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل فهى، كما قال الرئيس مسألة حياة وقضية وجود.

وقال عبد العال إن مصر لم تستنزف الوسائل السلمية فى حل النزاع بشأن سد النهضة، مضيفا: "نراهن على تغليب العقل لدى الجانب الإثيوبى، وهناك وسائل سلمية فى القانون الدولى لم تلجأ لها مصر بعد، فلا تقفزوا على النتائج، وهذه رسالة طمأنة للشعب أن القيادة والمؤسسات تواجه المشكلة منذ نحو 5 سنوات لدخول مصر فى حزام الفقر المائى".

وأكد رئيس البرلمان أن مياه النيل "خط أحمر لا يمكن لأى قيادة على الإطلاق، خصوصا القيادة الحالية لما تتمتع به من وطنية خالصة، أن تُفرط فى نقطة مياه واحدة من نهر النيل على الإطلاق، الجميع متيقظ لذلك وكل المؤسسات تعمل على ذلك وتعمل فى كل الاتجاهات".

وأشار عبد العال إلى أن بيان الحكومة يعرض ببساطة جهود مصر فى هذا الصدد، وأن المشكلة ليست فى حصة مصر فى مياه النيل، قائلا: "ستظل مصر داخلة فى حزام الفقر المائى، هناك تحديات، اتحلت المشكلة أو لم تحل، وأتمنى التوصل إلى حلول مع الأشقاء فى إثيوبيا، الدولة لم تتدخر جهدا فى توفير البدائل من المياه الجوفية ومياه التحلية ودعم الأشقاء فى إفريقيا ببناء سدود".

رئيس الوزراء: مصر دخلت مرحلة «الفقر المائي»

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن دخول مصر مرحلة ما يطلق عليه "الفقر المائي".

وقال مدبولي إن مصر اليوم وبحسب التعاريف الدولية لـ"الفقر المائى"، فإنها قد دخلت في مرحلة ما يطلق عليه الفقر المائى.

وأوضح رئيس الوزراء أنه ووفقاً للتعريفات الدولية، فإن أى دولة تدخل فى الفقر المائى عندما يصبح نصيب الفرد أقل من ألف متر مكعب فى السنة.

وقال مدبولي: "اليوم مواردنا 55,5 مليار مكعب من نهر النيل، مع استغلال الموارد الأخرى من أمطار ومياه جوفية وتحلية مياه وغيرها، نصل إلى نحو 70 مليار متر مكعب أو أكثر قليلا، واليوم نصيب الفرد فى مصر أصبح 700 متر مكعب للفرد فى السنة، وكلما ارتفعت الزيادة السكانية يقل نصيب الفرد من المياه، حيث يتم توزيعها على عدد السكان الموجودين".

وأكد رئيس الوزراء على أن مصر تعمل على اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد المياه، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف تقليل احتياجاتها من المياه لكل مواطن مصري أخذا فى الاعتبار الزيادة السكانية.

وزير الخارجية: سد النهضة "قضية وجود"

وألقى وزير الخارجية سامح شكرى كلمته امام البرلمان اكد فيها أن قضية سد النهضة قضية وجود، كما قال رئيس الجمهورية فى كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار شكري إلى أن رئيس الجمهورية وجه بقيام كافة مؤسسات الدولة باتخاذ ما يلزم من تدابير على الصعيد السياسى، وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية الحقوق المائية المصرية، وسوف تقوم الدولة المصرية بتكثيف التواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية.

وأضاف وزير الخارجية أن مصر ستعمل مع شركائها الدوليين للمعاونة فى تجاوز الوضع القائم، واستئناف العملية التفاوضية مع إثيويبا من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق توليد الكهرباء من سد النهضة، دون الإضرار الجسيم بالمصالح المصرية، ويجنب المنطقة برمتها ازمة ستؤثر على الاستقرار والتنمية فيها.

وأشار شكرى إلى أن مُضى دولة إثيوبيا قُدما فى ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مع دولتى المصب "مصر والسودان" هو "أمر مرفوض وانتهاك صريح لاتفاقية إعلان المبادئ وسيؤدى إلى عواقب سلبية على الاستقرار بالمنطقة".

ودعا المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته تجاه التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة، وتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ والتى تنص على أنه إذا لم تنجح الأطراف فى حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق والوساطة، لافتا إلى أن مصر سبق وأن طالبت بالاستعانة بوساطة البنك الدولى من قبل ، وأكدت أن التناول العلمى والبعد عن محاولات فرض الأمر الواقع يثبت حسن نية مصر نحو التوصل لاتفاق عادل.

وأكد وزير الخارجية أيضا أن مصر تسعى دائما لإقامة علاقات إخاء وتعاون قائمة على الاحترام المتبادل بين شعوب الدول الثلاثة، من أجل صياغة حاضر ومستقبل أكثر إشراقا، واتفاق منصف لتغطية سد النهضة، مؤكدا أن مصر مُنفتحة على الحوار والتواصل، وأن الدولة المصرية تعى مسئولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها وحقوقهم فى المياه، مؤكدا أن الدولة ستعمل على توظيف كل أدواتها السياسية ليس فقط لحماية مصالحها وإنما لتفعيل القانون الدولى.

وأشار شكرى إلى أهمية تضافر السودان مع مصر فى هذه القضية الحيوية من منطلق وحدة المصير، واتفاقية 1959 التى تربط السودان ومصر بمصالح مائية مشتركة يجب الحفاظ عليها للحفاظ على حقوق الشعبين، مشيرا إلى أن قضية سد النهضة بلغت مرحلة غاية فى الدقة والحساسية بعد مدة طويلة من المفاوضات دون التوصل لاتفاق يراعى حقوق الدول الثلاثة.

وزير الري: الدراسات التي استندت إليها مصر صحيحة وطلبنا وسيط رابع

من جانبه، قال المهندس محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، إن الدراسات التى استندت إليها مصر بخصوص موقفها من سد النهضة الإثيوبى صحيحة، حيث استعانت بشركات دولية وخبراء، مضيفاً: "طلبنا وسيط يحكم بين الثلاث دول مصر والسودان وإثيوبيا، حتى لا نستهلك وقت زيادة ونؤجل ونسوف".

وتحدث عبد العاطي عن مسار المفاوضات وإجراء الدراسات حول سد النهضة منذ عام 2011، قائلا: "أثناء إجراء دراسة تفصيلية فى عام 2011، أعلنمت إثيوبيا عن بناء سد آخر، لما أعلنت عن بناء سد آخر ذلك عمل إحباط للمانحين الذين كانوا شغالين فى هذا الوقت، وفى بداية إنشاء سد النهضة كانت الدراسات غير مكتملة، حيث توجد مشاكل بالنسبة للزلازل والسلامة الإنشائية للسد، وفى إثيوبيا قالوا لا مفيش مشكلات، رغم أن كانت هناك شركات دولية من أمريكا وألمانيا وغيرها، بالإضافة إلى خبراء درسوا وتوصلوا إلى أن مشكلات تتمثل فى أن الدراسات الخاصة بإنشاء السد ناقصة وتوجد مشاكل فى سلامة السد، وكانت هناك دراستين عن التأثير على دول المصب، وهى الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب، وخلصت هذه الدراسات واتفقنا نجيب شركة دولية، وأعدت تقرير رفض من جانب إثيوبيا".

وأضاف وزير الري: "انعقدت اجتماعات على مستوى ثلاثى، واتفقنا نعمل لجنة علمية مستقلة تدرس سيناريوهات، وألا يكون لهذه اللجنة لها علاقة تبعية للحكومات، وأن تكون مشكلة من الجامعات، وشكلت اللجنة ووصلت لنتائج كويسة، وفى الاجتماع الرابع جاء الجانب الإثيوبى بمقترح مسيس، وكان محددا عقد 9 اجتماعات محددة تواريخها، عقد منها 4 اجتماعات وتوقفت، وانعقد اجتماع رئاسى ثم حدث تفاوض، وبالنسبة للشركة الدولية التى جاءتن اختلفنا على التقرير الاستهلاكى، وقولنا ملاحظات الدول نبعثها للاستثشارى بلا شروط، لكن للأسف الجواب متعملش، وفى 25 سبتمبر 2018 حدث اجتماع، ناقشنا فيه الموضوعن وقولنا نكمل اجتماعات بعده لكن محصلش، ثم حدثت تغيرات فى إثيوبيا أدت إلى تغييرات فى الاجتماعات".

وتابع: "أى نظام على النيل لازم يكون هناك نسيق وتناغم بين السدود كلها، وأسلوب للمال والتشغيل والإدارة، ودراساتنا أعدتها شركات دولية، واستعنا بخبراء ومصريين فى الخارج فى التفاوض، مستطردا: "مينفعش تعمل السد بتاعك وأنا السد بتاعى بمعزل لوحدى، لازم تنسيق فى المنح والتشغيل، وضمان ألا تؤثر تأثير جسيم على حصتنا من المياه، والتأثير الجسيم يعنى ألا تنقص متر، فموقفنا صح وواثقين فى الدراسات بتاعتنا، وبالتالى طلبنا وسيط يحكم بين الثلاث دول حتى لا نستهلك وقت زيادة ونؤجل ونسوف".

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أردوغان يبدأ العدوان على شمال سوريا.. قصف عشوائي للقرى.. ونزوح الأهالي.. وتركيا تستدعي السفير الأمريكي

بدأت القوات التركية في العدوان العسكري على شمال شرق سوريا، بعدما أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قواته بتنفيذ العمليات العسكرية بالمنطقة.

وبحسب وكالة رويترز، فإن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

من جانبها قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

وأكدت أن جيش الاحتلال التركى يقصف عبر الطائرات والمدفعية بشكل عشوائي البنى التحتية فى مدينة رأس العين وقراها شمال سوريا.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان لها، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السوري، أدت لحالة ذعر هائلة بين الناس.

وأضافت أن قرية مشرافة إلى الشرق من تل أبيب تتعرض فى هذه اللحظات للقصف التركي.

وفي ذات السياق، قالت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، إن الجيش التركي استهدف 16 نقطة بالغارات والقصف خلال العدوان التركي على سوريا.

ونشرت العرية مقطع فيديو يبرز قصف الطائرات التابعة لجيش الاحتلال التركي لبلدات وقرى سورية.

رابط الفيديو:

وذكرت قناة "سي.إن.إن تركيا" أن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الأمريكي لدى أنقرة، الأربعاء 9 أكتوبر، لاطّلاعه على العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، وذلك بعد دقائق من بدء العملية عبر الحدود.

وكانت تركيا متأهبة للتوغل في شمال شرق سوريا منذ بدأت القوات الأمريكية إخلاء المنطقة في تحول مفاجئ للسياسة الأمريكية. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقتٍ سابقٍ، إن تركيا وحلفاءها من مقاتلي المعارضة السورية بدأوا الهجوم.

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في جنازة شعبية مهيبة.. الإسكندرية تودع طلعت زكريا بحضور نجوم الفن

ودعت محافظة الإسكندرية، الفنان الراحل طلعت زكريا، حيث خرج المئات من أهالي المدينة، لتشييع جثمانه، في جنازة شعبية مهيبة، خرجت عقب صلاة الظهر، من مسجد العمري بمنطقة كرموز ليواري الثري بمقابر العمود، غربي المحافظة.

ووصل جثمان «زكريا» إلى مسجد العمري بكرموز قبل صلاة الظهر، برفقة أسرته ونجليه «عمر» و«إيمي» اللذين انخرطا في نوبة بكاء حزنا على والدهما.

وتوافد عدد من الفنانين على مسجد العمري، للمشاركة في جنازة الفنان الراحل أبرزهم أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، نجلة زوجة طلعت زكريا، أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ومحمد لطفي، وإلهام شاهين، وبوسي شلبي، ورضا إدريس، وطارق عبدالعزيز، وأحمد رزق، ونشوى مصطفى، وبدرية طلبة، وغيرهم.

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لحظة انهيار وإغماء إيمي طلعت زكريا في جنازة والدها

انهارت الفنانة إيمي طلعت زكريا، من البكاء، وتعرضت للإغماء، أثناء تشييع جثمان والدها من مسجد العمري بالإسكندرية.

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التفاصيل الكاملة لمسابقة 120 ألف معلم.. رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة وطريقة التسجيل

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن فتح باب التسجيل في مسابقة الوزارة لتعيين 120 ألف معلم، بهدف سد عجز المعلمين في المدارس للعام الدراسي الحالي 2019 -2020، بعقود مؤقتة.

رابط التسجيل:

وأطلقت الوزارة، الأربعاء، أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ وهى www.egmoe.org ،ويستمر التقديم لمدة 10 أيام إلكترونيا.

وأعلن شوقي أنه من خلال البوابة العربية الإلكترونية ستستعين الوزارة بـ120ألف معلم للتعاقد لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام ويتم تقديم الأوراق المطلوبة على البوابة بدون تدخل لأى عنصر بشرى، وبدون الاستعانة بموازنة الدولة، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بتمويل هذه التعاقدات من مواردها المالية، علمًا بأن تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ حوالى مليار و600 مليون جنيه، وأن هناك أفضلية لمن تم الاستعانة به من المعلمين في المسابقة الماضية.

وتابع: "العجز في المعلمين يقدر بـ320 ألف معلم، وأنه من الممكن الاستعانة بمن تقدموا بأوراقهم"، مشيرًا إلى أنه في إطار إجراءات الوزارة لتحقيق الانضباط المدرسي، ومحاربة الإرهاب، فقد صدر قرار بفصل عدد 1070 مُعلم مُنتمين للجماعات المُحظورة وعليهم أحكام قضائية بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية وبدأت الوزارة في تطبيق العديد من الآليات للتطهير الداخلي؛ حفاظًا على مستقبل طلاب مصر، وحمايتهم من أفكار قد تؤذيهم.

من جانبه قال، الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين إن هناك شروطًا جديدة للتقدم لوظائف المعلمين وهى أن يكون عضو نقابي، وأن يكون حاصلًا على الشهادات المهارية"، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على هذه الشهادات.

وأكد عمر على أن البوابة سوف تتيح فترة ثلاث شهور لاستكمال البيانات المطلوبة لمن تم اختياره ليصبح معلمًا، أما من لم يستكمل بياناته خلال المدة المسموح بها لن يتم استكمال إجراءاته، ويؤخذ من يليه على البوابة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه سوف تتاح خاصية الكول سنتر، والواتس آب للردود على كافة التساؤلات بدءًا من يوم الأربعاء القادم، كما أن هناك مرحلة لتلقى التظلمات، مؤكدًا أن نظام البوابة مصمم لعمل عملية تنقية أولًا بأول للبيانات غير الصحيحة، وهناك مساحة مخصصة لرفع السيرة الذاتية.

شروط المسابقة:

1- يجب أن يكون المعلم المتقدم عضوًا نقابيًا بجانب الشهادات المهارية التي سيجرى مراجعتها إلكترونيًا، وبالنسبة لمعلمي التربية الرياضية يشترط عضويتهم بالاتحادات الرياضية بمختلف أنواعها.

2- يفضل خريجي كليات التربية في التخصصات المطلوبة، ثم تربية عام، ثم مؤهل عالٍ في التخصص المطلوب بشرط أن يكون حاصلا على دبلومة تربية.

3- الحصول على المؤهل المناسب وخاصة المؤهل التربوي.

4- من يعملون الوظائف الحكومية "تعيين أو تعاقد" لا تنطبق عليهم شروط مسابقة المعلمين 2019/2020 في وزارة التربية والتعليم.

5- يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة.

6- على المتقدم في مسابقة المعلمين 2019/2020 أن يكون من مقيمي المربع السكني للإدارات التعليمية المتقدم لها.

7- وأخيرًا، لضمان عدم استغلال النفوذ، يجب ألا يكون المتقدم قريب لأحد القيادات التعليمية.

8. سيتم الخضوع لاختبارات نفسية في الجهاز الطبي للقوات المسلحة.

9. سيخضع المتقدمين لاختبارات بالمركز الثقافي البريطاني.

10. سيتم التحري أمنيا ومعلوماتيا على المتقدمين.

11. لن يتم قبول أصحاب الأفكار الهدامة والمنتمين للجماعات الإرهابية، والمختلين نفسيا.

الأورق المطلوبة:

1- صورة بطاقة الرقم القومي ومثبت فيها محل الإقامة وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان مسابقة المعلمين 2019/2020 لتعيين 120 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم.

2- أصل المؤهل الدراسي.

3- "فيش" صحيفة الحالة الجنائية والقيد العائلي

4- شهادة الانتهاء من الخدمة العسكرية للذكور.

5- أما الإناث شهادة الانتهاء من الخدمة العامة.

راتب الفائزين بالمسابقة:

صرح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم للمعلمين، بأن راتب المعلم الذي سيتم اختياره للتدريس في مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 120 ألف معلم في وزارة التربية والتعليم لن يقل عن رواتب معلمي المسابقة السابقة، مشيرًا إلى أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم في المسابقة السابقة كانت عبارة عن مكافأة شاملة وليست أجرًا أساسيًا (نظرًا للعقد) وقيمتها حوالي 1120 جنيه، ولم تقل المكافأة عن المبلغ السابق الإشارة إليه 1000 جنيه بعد تطبيق الخصومات المقررة قانونيًا.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم للمعلمين إلى أنه سيتم التعاقد مع 120 ألف معلم وإداري لمدة عام دراسي ينتهي مرحليا مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وفق المرحلة التعليمية، في مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 120 ألف معلم.

خطوات التقديم في المسابقة:

هناك عدة خطوات يجب اتباعها عند التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020/2019، وهي كالتالي:

- على المُتقدم كتابة الرقم القومي، ثم تاريخ الميلاد، والمحافظة المقيم بها، وجنسه (ذكر/أنثى).

- ثم على المُتقدم كتابة اسم المدرسة التي يرغب في التعيين بها، ونوعية الوظيفية، ثم الضغط على كلمة دخول بالموقع.

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ملاحظات هامة:

-تستغرق مدة مراجعة مستندات المتقدمين لشغل وظيفة معلم 10 أيام مع الجهات المختصة، على أن ترسل رسالة إلكترونية لكل معلم ينطبق عليه الشروط في التعيين، من البوابة تطلب منه الذهاب إلى المدرسة التي سيتسلم فيها عمله الجديد وسيجد عقده هناك.

-يمنح المعلم 3 أشهر لاستكمال أوراقه، وفي حالة عدم استكماله يتعرض للفصل وتعيين الذي يليه.

- البوابة الإلكترونية ستوفر فرص تعيين شهريا.

- ستكلف المسابقة الوزارة 1.600 مليار جنيه.

- البوابة ستتيح فترة ثلاث شهور لاستكمال البيانات المطلوبة لمن تم اختياره ليصبح معلمًا، أما من لم يستكمل بياناته خلال المدة المسموح بها لن يتم استكمال إجراءاته، ويؤخذ من يليه على البوابة الإلكترونية.

(رابط الخبر)