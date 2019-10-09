وزير داخلية تركيا: العمال الكردستاني قام بتغيير التركيبة السكانية شرق الفرات

أكد وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​، أن "بلاده تكافح ضد منظمة "​حزب العمال الكردستاني​" منذ نحو 40 عاما، بكل بسالة وبطولة".

وأوضح صويلو أنه "خلال السنوات الخمسة الأخيرة وبحجة مكافحة "داعش"، بات ​العالم​ الغربي يدعمون هذه المنظمة بشكل علني، رغم أن "العمال الكردستاني" مدرجة على لوائح ​الإرهاب​ لديهم".

وأشار إلى أن تنظيم "​وحدات حماية الشعب الكردية​" ​الجناح​ المسلح لـ "العمال الكردستاني" في ​سوريا​، قام بتغيير التركيبة السكانية في مناطق شرق ​الفرات​ السورية، خلال السنوات الخمسة الأخيرة.

وأكد أن "​تركيا​ تعرف التوزع السكاني في مناطق شرق الفرات"، مشيراً إلى "وجود محاولات غربية لتأسيس حزام إرهابي قرب الحدود الجنوبية لتركيا".

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