تجدد القصف التركي على المسلحين الأكراد في تل أبيض شرقي الفرات

افادت قناة "سكاي نيوز" عن "تجدد القصف التركي بالمدفعية وراجمات ​الصواريخ​ باتجاه المسلحين ​الأكراد​ في ​تل أبيض​ شرقي ​الفرات​". وقد اندلعت ​الحرائق​ في المنطقة نتيجة القصف التركي.

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