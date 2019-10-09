نتانياهو يدعو السلطات الألمانية للعمل بحزم ضد ظاهرة معاداة السامية

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، "أن العملية الإرهابية التي ارتكبت ضد الجالية اليهودية في مدينة هاله الألمانية في يوم الغفران، وهو أقدس أيام السنة بالنسبة لشعبنا، تشكل دليلا آخر على أن ​معاداة السامية​ في ​أوروبا​ تتزايد."

ودعا ​السلطات الألمانية​ "إلى مواصلة العمل بحزم ضد ظاهرة معاداة السامية."

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