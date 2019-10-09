أوغلو: عمليتنا العسكرية تجري وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

اكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ان "عمليتنا العسكرية في الشمال السوري تجري وفقًا للقانون الدولي، وميثاق ​الأمم المتحدة​، وقرارات ​مجلس الأمن​ بشأن ​مكافحة الإرهاب​". وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد اعلن اليوم بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا ضد القوات الكردية.

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