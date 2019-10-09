البيت الأبيض: لا نؤيد العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا

أكّد ​البيت الأبيض​ أن "​واشنطن​ لا تؤيد العملية العسكرية التركية شمال شرق ​سوريا​"، مشيرًا الى أن "​تركيا​ باتت مسؤولة عن بقاء مقاتلي داعش في السجون وعدم عودة التنظيم".

واعتبر أن "العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا فكرة سيئة"، معتبرًا أنه "على تركيا الالتزام بتعهداتها بحماية المدنيين والأقليات".