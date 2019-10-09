أكّد البيت الأبيض أن "واشنطن لا تؤيد العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا"، مشيرًا الى أن "تركيا باتت مسؤولة عن بقاء مقاتلي داعش في السجون وعدم عودة التنظيم".
واعتبر أن "العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا فكرة سيئة"، معتبرًا أنه "على تركيا الالتزام بتعهداتها بحماية المدنيين والأقليات".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: لا نؤيد العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.