الحراك الشعبي يلتقي قائد القوة المشتركة في عين الحلوة

التقى وفد من ​الحراك الشعبي​ الموحد في عين الحلوة قائد القوة المشتركة الفلسطينية في ​مخيم عين الحلوة​ العقيد عبد الهادي الاسدي، بحضور قيادة اركان القوة، وذلك في مقر القوة المشتركة في المخيم.

وهنأ وفد الحراك ، العقيد الاسدي باستلامه قيادة القوة المشتركة، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة،

وشكر الوفد القوة المشتركة لمواكبتها انشطة الحراك وتوفير ​الأمن​، وكذلك دورها الجامع بين كافة مكونات

ابناء مخيم عين الحلوة .

واكد ان يده ممدودة للتعاون في معالجة العادات السيئة في مجتمعنا كإطلاق النار في الهواء في المناسبات، وكذلك الآفات المدمرة للمجتمعات كافة كآفة ​المخدرات​ ونحوها، مشددا على أن الحراك مستمر في تحركاته وفعالياته لتشكيل الضغط على صناع القرار في ​الحكومة اللبنانية​ حتى نيل حقوقنا المدنية والانسانية، وفي مقدمتها ضرورة الغاء إجازة العمل بحق المؤسسات و​العمال​ ​الفلسطينيين​

بدوره رحب العقيد الأسدي بوفد الحراك مثنياً على دوره في استمراره بالتحركات واستنهاض الشارع للمطالبه بحقوقه.

وأشار الى ان اولويات القوة المشتركة قيادة وضباطاً وعناصر في هذه المرحلة هو معالجة آقة المخدرات واطلاق النار في الهواء، بالاضافة الى المحافظة على استتباب الأمن في المخيم، مؤكداً ان القوة المشتركة بدأت باتخاذ اجراءات عملية دون تظهيرها اعلامياً لضمان نجاح الخطة ووصولها الى خواتيمها السعيدة، وسوف يتم الاعلان عن ذلك في الوقت المناسب.

وأشار الى ان القوة المشتركة تعمل تحت سقف هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وأن يدها ممدودة للجميع للتعاون والتنسيق لتثبيت الأمن والاستقرار لأهلنا في المخيم، مشيرأ الى انه لن يكون هناك ​اشتباكات​ مسلحة بعد اليوم في المخيم وهذا ما اجمعت عليه كافة القيادات السياسية.