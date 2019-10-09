أكّد رئيس مطار بيروت فادي الحسن، في تصريح تلفزيوني، أن "بالنسبة للقرار الذي اتخذ مؤخرًا برفع الحظر عن سفر الإماراتيين الى بيروت، فقد بدأت انعكاساته الإيجابية تظهر في المطار"، موضحًا "أننا لاحظنا زيادة عدد الركاب هذا الأسبوع من أبو ظبي الى بيروت، كما أنه تم رفع حجم الطائرة لاستيعاب عدد أكبر أي حوالي 300 راكب".
وأشار الى أن "عدد المسافرين الى بيروت وصل الى 8 مليون و900 ألف في العام 2018 ونتوقع ألا يقل عن 9 مليون و200 ألف مسافر الى بيروت نهاية العام الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مطار بيروت: رفع حظر سفر الإماراتيين الى بيروت بدأت انعكاسات الإيجابية تظهر في المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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