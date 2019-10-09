رئيس مطار بيروت: رفع حظر سفر الإماراتيين الى بيروت بدأت انعكاسات الإيجابية تظهر في المطار

أكّد رئيس مطار ​بيروت​ ​فادي الحسن​، في تصريح تلفزيوني، أن "بالنسبة للقرار الذي اتخذ مؤخرًا برفع الحظر عن سفر الإماراتيين الى بيروت، فقد بدأت انعكاساته الإيجابية تظهر في ​المطار​"، موضحًا "أننا لاحظنا زيادة عدد الركاب هذا الأسبوع من ​أبو ظبي​ الى بيروت، كما أنه تم رفع حجم الطائرة لاستيعاب عدد أكبر أي حوالي 300 راكب".

وأشار الى أن "عدد المسافرين الى بيروت وصل الى 8 مليون و900 ألف في العام 2018 ونتوقع ألا يقل عن 9 مليون و200 ألف مسافر الى بيروت نهاية العام الحالي".

