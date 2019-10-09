أكدت مصادر حكومية لقناة "LBC" أنه "لم يكن هناك وديعة مالية إماراتية بل إرادة من الجانب الإماراتي للاستثمار في ​لبنان​".

وأضحت المصادر أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ عرض للاماراتيين الاجراءات التي يتخذها ​المصرف المركزي​، والامارتيين سيوظفون اموالا استثمارية".

ولفتت المصادر الى "بدء تدفق الاماراتيين بعد اعلان فك الحظر عن لبنان".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: لم يكن هناك وديعة مالية إماراتية بل إرادة في توظيف أموال استثمارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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