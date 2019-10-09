المنلا: اموال مؤتمر سيدر ليست متوقفة كما تشيع بعض وسائل الإعلام

أكد مستشار رئيس ​الحكومة​ ​نديم المنلا​ أن "اموال ​مؤتمر سيدر​ ليست متوقفة كما تشيع بعض وسائل الإعلام".

وفي حديث تلفزيوني له، لفت المنلا الى أن "جميع الامور التي تتعلق بالاستثمار تم بحثها فب ​الإمارات​، والجانب الإماراتي طرح عدة أسئلة حول الآليات، وقال انه سيراجع هذه الأمور داخليا".

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