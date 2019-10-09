أكدت مصادر قناة "LBC" أن "قضية ​الدولار​ مفتعلة مع وجود طلب عليه"، مشيرةً الى أن "هناك سلسلة اجراءات ستقام لحماية النقد".

وشددت المصادر على ان "المطلوب قبل الذهاب الى "سيدر" اقرار موازنة واصلاحات أبرزها في ​الكهرباء​ مثل تلزيمها بحسب الشروط".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: هناك سلسلة اجراءات ستقام لحماية النقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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