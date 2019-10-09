أكّد وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ بعد إجتماع لجنة ​الكهرباء​ أنه "تقريبًا أنهينا و​خطة الكهرباء​ من ضمن ​الموازنة​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ سيجري غداً سلسلة إتصالات لحسم تفصيل متبق في دفتر الشروط".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير المال بعد اجتماع لجنة الكهرباء: أنهينا تقريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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