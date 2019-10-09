أكدت مصادر قناة "LBC" أن "موازنة 2020 لم تعد تحاج لاكثر من جلسة او جلستين حكوميتين لاقرارها".

وأشارت المصادر الى "أهمية ​الموازنة​ لانتاج حد ادنى من الاصلاحات"، لافتةً الى أن "خارطة ​بعبدا​ يجب ان تسير بالتوازي مع الموازنة".

ولفتت الى أنه "من بوادر الاتفاق على ذلك تأييد ​المستقبل​ لاصلاحات اقترحها تكتل لبنان القوي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: موازنة 2020 لم تعد تحاج لاكثر من جلسة او جلستين حكوميتين لاقرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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