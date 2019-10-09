زاسبيكين: العقوبات الاميركية تؤدي لمشاكل داخلية في لبنان

اشار السفير الروسي في لبنان ​الكسندر زاسبيكين​ في حديث تلفزيوني أن "ال​سياسة​ الاميركية في موضوع العقوبات تؤدي الى مشاكل داخلية وتعقد الاوضاع في لبنان"، معتبرا ان "تداعيات هذه الضغوطات ستكون ماساوية على لبنان وليس على ​حزب الله​"، لافتا الى ان "الاجراءات الاميركية موجهة ضد لبنان ككل".

من جهة اخرى اكد زاسبيكين أن "روسيا تتابع عملية نبع السلام التي اطلقتها تركيا بحذر وسنرى اذا كانت ستحقق اهدافها المعلنة ام ان هناك اهدافا اخرى"، مشيرا الى ان "الافرقاء المعنيين في سوريا يجب ان يتابعوا مصير الارهابيين"، موضحا ان "الحوار السوري السوري مستمر حتى الآن".