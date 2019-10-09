جميل السيد: صياغة قانون انتخاب جديد عنوانها أن يعرفوا النتيجة مسبقًا بنسبة 80%

أكّد النائب ​جميل السيد​، في تصريح تلفزيوني، أن "صياغة ​قانون انتخاب​ جديد عنوانها أن يعرفوا النتيجة مسبقًا بنسبة 80 في المئة قبل أأن يحدد المواطن خياره في صندوق الاقتراع".



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