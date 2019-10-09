أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ​بيار بو عاصي​، ان لماذا طرح تغيير ​قانون الانتخابات​ الجديد الذي على اساسه حصلت آخر انتخابات؟ مستغربا في حديث تلفزيوني، كيف يشكّك النواب بقانون هم وصلوا الى الندوة البرلمانية بموجبه، وانا من الذين اتوا بفضل هذا القانون ولا أرى سببا لتغييره".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو عاصي: أنا جئت بفضل قانون الانتخابات الجديد ولا أرى سبباً لتغييره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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