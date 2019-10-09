النشرة: جريحان بحادث سير في منطقة الشرحبيل في بقسطا

افاد مراسل النشرة في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ بين ​سيارة​ بيضاء اللون واخرى رباعية الدفع سوداء اللون عند مدخل منطقة الشرحبيل - ​بقسطا​ شمال شرق مدينة صيدا ما ادى الى وقوع جريحين.

وقد حضر عناصر ​الجمعية الطبية الاسلامية​ و​الصليب الاحمر اللبناني​ الى المكان وعملوا على اسعاف الجريحين وهما (محمد ح.) و(مروة ح.) ونقلهما الى مستشفى حمود الجامعي في صيدا للمعالجة.

وقد تسبب الحادث بزحمة سير في المكان، كما حضرت القوى الامنية وشرطة بلدية بقسطا وعملوا على تنظيم السير.