





اسماء السيد - برلين: وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إطلاق النار الأربعاء في مدينة هاله بانه "اعتداء" اثر استهداف كنيس ومقتل شخصين على الأقل وأصابة اثنين آخرين بجروح خطرة. وقال المتحدث باسمها ستيفن شيبرت على تويتر إن "المستشارة تتابع تطورات الأحداث بعد الاعتداء في هاله" وتعرب عن "تضامنها مع اليهود جميعا بمناسبة عيد يوم الغفران".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تدين الاعتداء في هاله وتعرب عن تضامنها مع اليهود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.