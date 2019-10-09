رئيس البرلمان: "لنا الله فى الصعيد.. وعلى الحكومة أن تهتم بالشمال والجنوب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على انتقادات النواب الذين وجهوها للحكومة فيما يخص الخدمات المقدمة للصعيد، بقوله، " لنا الله فى الصعيد" ثم داعب النواب، :" مش عاوز أتكلم علشان هيقولوا علشان أنا من الصعيد، فلابد أن تهتم الحكومة بالشمال والجنوب والشرق والغرب".
وقال النائب منجود الهوارى فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، إن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب يؤدى عمله بشكل جيد جداً، وقلبه مفتوح للنواب، وسرعان ما يستجيب، وأشاد فى ذات الوقت بأداء وزير المالية .
وطالب النائب الحكومة، بالاهتمام بمحافظة الفيوم، والمشروعاىت القومية فى المحافظة، متابعاً،: "لدينا مقومات سياحية وصناعية وزراعية، وبحيرة قارون بها من الثروة السمكية ما يمكن استغلاله بشكل أكبر إفادة".
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