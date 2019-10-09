شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان للنواب:"فيه كتيبة فنية شغالين وراكم علشان تستغل أى كلمة ضدنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن اختصاصات الحكومة فى يد مجلس الوزراء، وإن المعارضة تم تمثيلها فى كل النقاشات المتعلقة ببيان الحكومة، مشدداً أن التعامل البرلمانى مع الأمور المتعلقة بالأمن القومى لابد أن يدرك كل كلمة تماماً، قاصداً سد النهضة الاثيوبى.

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، أنه رجل دولة يعرف أن الطرف الآخر منتظر أى كلمة يمكن استغلالها بشكل يؤثر سلباً على مصر، متابعاً فى حديثه للنواب: "فيه كتيبة فنية بتشتغل وراكم، دا موضوع مصيرى".

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وقال رئيس البرلمان، إن شباب الأغلبية البرلمانية شكوا من عدم تمكنهم من الحصول على الكلمات مثل المعارضة، مضيفاً: "المعارضة جزء من مجلس النواب، وجزء من النظام الأساسى لأى دولة".