شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: نرفض العدوان التركى..وندعو المجتمع الدولى لتحمل مسئوليته تجاه انتهاكات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، إن العدوان التركى فى سوريا يمثل اعتداءا غير مقبول من جانب رجب طيب أردوغان على سيادة سوريا على أراضيها، مؤكدا أن الحرب التركية على الشمال السورى يعد أمرا مرفوضا ويخالف ميثاق الأمم المتحدة.

أضاف الهضيبى فى بيان للوفد اليوم، أن تركيا اعتادت على التعدى على جيرانها إلا أنها عقدت اتفاقا هذه المرة مع الولايات المتحدة الأمريكية التى سمحت لها بالتدخل العسكرى فى سوريا وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

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وأكد نائب رئيس حزب الوفد، أن التدخل التركى جاء بصفقة مع الأمريكان حيث اتفقت انقرة مع واشنطن على استضاقة مقاتلى داعش والعناصر المسلحة على الاراضى التركية مقابل السماح لها بالتدخل العسكرى فى سوريا.

وأشار الهضيبي إلى أن حزب الوفد يرفض جملة وتفصيلا أى اعتداء على سيادة سوريا على أراضيها مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته تجاه مع يحدث فى دمشق.