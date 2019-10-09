مجلس الأمن يجتمع الخميس بعد العدوان التركي على سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك (د ب ا) يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع الخميس لبحث الوضع في سوريا، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن بدء عدوانه بلاده على شمال سوريا. وكانت ألمانيا قد دعت إلى عقد جلسة لمجلس الأمن مدعومة بأعضاء أوروبيين آخرين بالمجلس: بولندا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا ، بحسب دبلوماسيين

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