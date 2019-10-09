وزير الداخلية الألماني: أدلة كافية على أن هجوم هاله له دوافع يمينية متطرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - هاله، برلين (د ب أ)

صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر مساء اليوم الأربعاء بأن من المرجح أن يكون هجوم مدينة هاله له دوافع يمينية متطرفة.

وأضاف الوزير:" وفقا لتقديرات المدعي العام، فإن هناك أدلة كافية تفيد باحتمال وجود خلفية يمينية متطرفة للهجوم".