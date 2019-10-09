محمد اسماعيل - القاهرة - هاله، برلين (د ب أ)
صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر مساء اليوم الأربعاء بأن من المرجح أن يكون هجوم مدينة هاله له دوافع يمينية متطرفة.
وأضاف الوزير:" وفقا لتقديرات المدعي العام، فإن هناك أدلة كافية تفيد باحتمال وجود خلفية يمينية متطرفة للهجوم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الألماني: أدلة كافية على أن هجوم هاله له دوافع يمينية متطرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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