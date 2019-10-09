محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ميرا إبراهيم وأحمد علي:
انتقد النائب الوفدي، محمد خليفة، عضو مجلس النواب، وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، قائلًا إنها لا تقوم بالدور المنوط بها، وتصدر العديد من المشكلات للمواطنين.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء.
وأضاف أن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي التي تتغلب على بعض الإشكاليات الصحية في مصر، مشيرا إلى أن هذا الوضع ينطبق على وزير التموين علي مصيلحي الذي يعطل مصالح المواطنين، حسب قوله.
وطالب "خليفة" بضرورة العمل من جانب وزيرة التضامن لحل إشكاليات تكافل وكرامة، وحل أزمة العلاوات الخمسة، لما لها من تأثيرات سلبية على المواطن المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب ينتقد وزيرة الصحة: لا تقوم بدورها.. وتُصدر المشاكل للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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