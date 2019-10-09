وكيل البرلمان: العجز في عدد المعلمين "هيطلع جيل تعبان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ميرا إبراهبم وأحمد علي:

أبدى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، استياءه من تعطيل مصالح المواطنين من قبل الجهات الحكومية، خاصة في برنامج تكافل وكرامة بحجة تحديث البيانات، مشيرا إلى أن هذه الإشكاليات تُحدّث حالة من الغضب من جانب المواطنين بمختلف الدوائر.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء.

وأضاف: "إحدي السيدات قالت لي إنه تم وقف المعاش لها وهو لا يتجاوز 400 جنيه، ووقفهم تسبب في وقف حياتهم"، مؤكدا أن وزيرة التضامن بهذه الصورة توقف حياة المواطنين ولا يجوز الصمت على ذلك.

وتطرق وهدان إلى أزمة عجز المعلمين على مستوى الجمهورية، قائلًا إنها أزمة حقيقة والحكومة لا تواجهها بحسم.

وأضاف: "هناك عجز كبير في تخصصات معينة بالتربية والتعليم.. وهذا غير منطقي لأن هذا العجز هيطلع جيل تعبان".