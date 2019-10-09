مستشار الرئيس من الإسكندرية: مصر حققت إنجازات كبيرة في التنمية المستدامة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

قال الدكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الزراعية، "إن مصر حققت إنجازات كبيرة في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل المخاطر التي تهدد النظام البيئي نتيجة التقدم التكنولوجي على مستوى العالم".

جاء ذلك في كلمته، اليوم الأربعاء، بافتتاح مؤتمر البحر المتوسط للمواصلات الخضراء والاستدامة، الذي ينظمه برنامج مكتبة الإسكندرية لأنشطة الشباب بالتعاون مع المبادرة الشبابية "MAC Club" وتطبيق "Seater"، على مدار يومين، بحضور المهندسة هدى الميقاتي ناب مدير مكتبة الإسكندرية وجانينا إيريرا، القنصل العام الفرنسي بالإسكندرية.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية أنه يوجد العديد من النماذج الناجحة في مجال التنمية المستدامة بمصر، مؤكدا أهمية دور الشباب في التعامل مع التحديات التي يفرضها التغير المناخي، في ظل قدرتهم على ابتكار حلول عملية للتعامل مع الأزمة وإقناع صناع القرار بتبني مبادراتهم ومشروعاتهم.

وأكد دعم الدولة لرؤية المؤتمر التي تهدف إلى توعية الشباب بالآثار الضارة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري، وتشجيع تطوير سياسة الدولة لحماية البيئة من هذه الآثار، وتسويق تكنولوجيا جديدة صديقة للبيئة مثل السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية ومحطات تعمل بالطاقة الشمسية لبيئة أكثر استدامة.