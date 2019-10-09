خلال 48 ساعة.. ضبط 1900 قضية تموينية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. وأسفرت جهود الحملات التمونيية لمباحث التموين بالاشتراك مع مديريات أمن (الإسكندرية، البحيرة، كفرالشيخ) عن ضبط 1985 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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