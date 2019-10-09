تسليم ماكينات صرف السلع التموينية لمنافذ المرحلة الثالثة بمشروع "جمعيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركات التابعة، تسليم منافذ وفروع المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى لشباب الخريجيين ماكينات صرف السلع التموينية وسلع نقاط الخبز للمنافذ التي انتهت من إجراءات التشطيبات وتجهيز المنفذ تمهيدا للافتتاح حيث تتيح الماكينات صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، بجانب أيضا توفير السلع الغذائية ومنتجات السلع الغذائية بنفس أسعار فروع المجمعات الاستهلاكية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إنها شكلت لجنة ممثلة من الشركات المعنية التابعة للوزارة ومديريات التموين بشأن متابعة منافذ وفروع المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتي على أن يتم افتتاح المنافذ اتباعا وعقب انتهاء كل من منفذ من التجهيزات والتشطيبات اللازمة.

وأضافت أنه يتم افتتاح المشروع وفقا لاحتياجات كل منطقة من المنافذ السلعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير المنتجات الغذائية فى كل المحافظات.

ويهدف مشروع جمعيتى إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين بجانب أيضا المساهمة فى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتوسع فى إنشاء المنافذ السلعية، حيث تقوم اللجان المعنية بإجراء المعاينات للفروع واعتماد من يتوافر فيه الشروط تمهيدا لافتتاح المنافذ خلال أيام كما ستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كافة المنتجات الغذائية.