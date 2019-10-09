حملات توعية لترشيد استهلاك المياه داخل مدارس جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء، عددًا من الأنشطة للتوعية بترشيد استهلاك المياه داخل مدارس المحافظة.

وقال المهندس جمال عبد الصبور رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إنه جرى اليوم الأربعاء، تنظيم ندوة في مدرسة محمد فريد الابتدائية بقرية الجبيل التابعة لمدينة الطور لتوعية الطلاب بطرق وأهمية المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها، وذلك بناءً على تعليمات اللواء سعيد بده رئيس شركة مياه الشرب بشمال وجنوب سيناء.

وأكد "عبد الصبور" أن الشركة تسعى لتكثيف أنشطة التوعية داخل المدارس، لما تُحدثه من تأثير إيجابي في استخدام المياه وتعويد الطلاب على ممارسة السلوك الصحيح نحو الترشيد إضافة إلى تنمية وعيه بأهمية المياه بشكل عام.