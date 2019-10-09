مصري يحصل على 21 ألف جنيه مستحقاته المتأخرة بإيطاليا

أعلن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، حل مشكلة المواطن المصري "سعيد.أ.م" بحصوله علي مستحقاته المتأخرة منذ عام 2017 البالغة 1175 يورو ، أي ما يوازي 21 ألف جنيه مصري تقريبا.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة قد كلف مكتب التمثيل العمالى بميلانو، بمتابعة مشكلة المواطن "سعيد .أ.م" من منيا

القمح محافظة الشرقية وحل مشكلته مع صاحب العمل "ع. ج. أ"، حيث تصل مستحقاته المالية منذ عام 2017 إلي حوالي 1175 يورو، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقد تابعت الوزارة مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران خطوات حل المشكلة أولا بأول، حيث أشار إلي أنه بناء علي توجيهات الوزير، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو في هذا الشأن، تحرك علي الفور وقام بالتواصل مع صاحب العمل وعقد معه جلستين وديتين تم الوصول خلالهما إلي حل مشكلة المواطن وحصل علي مكافأة نهاية الخدمة ، وأجر ساعات العمل المتأخرة بإجمالي 1175 يورو، أي ما يوازي 21 ألف جنيه مصري تقريبا.