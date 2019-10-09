ألمانيا تدين الهجوم التركي على الأراضي السورية

أدان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في بيان شديد اللهجة، الهجوم التركي في شمال سوريا وطالبها "بإنهاء الهجوم والسعي لاتخاذ الطرق السلمية للوصول لتحقيق مصالحها وأمنها، دون اللجوء إلى الحلول العسكرية.
وأضاف البيان الصادر اليوم الأربعاء، أن تركيا تخاطرعمدا بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر وعودة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" من خلال هجومها على شمال شرق سوريا.
وهروب جديدة، وشدد مجددا على طلب بلاده من تركيا بإلغاء حملتها العسكرية في شمال سوريا.
وحذر ماس من أن الهجوم سوف يسفر عنه كارثة إنسانية أخرى وموجة نزوح
وفى سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن السلطات الألمانية على صلة مستمرة مع الجانب الأمريكي بهذا الشأن، وعبرت عن رغبتها في استمرار تواجد القوات الأمريكية في شمال سوريا وتنسيق خطواتها اللاحقة مع الشركاء الآخرين.
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