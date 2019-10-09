هاشتاج "إرهاب إيران ضد العرب" يتصدر " تويتر" .. والنشطاء يفضحون جرائمهم

تصدر مساء اليوم الأربعاء، هاشتاج بعنوان "إرهاب إيران ضد العرب"، علي مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، وذلك بعد أن شهدت المنطقة العربية العديد من جرائم الإرهاب والمتهم في تنفيذها إيران، والتي كانت أخرها الهجوم علي شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية، والمظاهرات الغاضبة بالعراق.

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في البداية غرد حساب باسم" أحمدنا"، قائلاً:" لا تخفي إيران عداءها الواضح لمحيطها في إطار مخططاتها التوسعية

وأحلام الإمبراطورية الفارسية التي تصبو إليها، وقد حاولت من خلال شبكات التجسس وحلفائها وأذرعها في المنطقة أن تنفذ إلى العمق العربي وتصدر أفكارها وإرهابها إليه بقصد إشاعة الفوضى وإرباك المنطقة".

وتابع:" بدأت آنذاك العلاقات الحذرة تأخذ شكل التوتر والهبوط بين البلدين، لاسيما عقب أن استهدفت طهران «حقل أم العيش» في الكويت بصاروخ، ما دفع إلى توتر

العلاقات بين البلدين إلى أن تصل لأدنى مستوياتها".

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بينما قال حساب باسم"محمد المطيري"، إن :" إيران تزيد الوقود لاشعال الفتن والحراق بالشعب العراقي #ارهاب_ايران_ضد_العرب".

وطالب حساب باسم "البادي"، من حكام العرب مواجهة إيران، قائلاً:" متي تنهضون يا امة العرب وتحررون اخوانكم العرب من اذناب ايران في العراق ولبنان واليمن الي متي الفرس يدمرو بلادالعرب #ارهاب_ايران_ضد_العرب".

وأكدت حساب باسم" بنت السلطانة"، علي أن :" أربعون عامًا مرت على الثورة التي حوّلت إيران إلى جمهورية إسلامية، أربعة عقود من الحروب والمواجهات والعقوبات والعزلة الدولية، ماهي منجزات ثورة الخميني بعد أربعة عقود؟".