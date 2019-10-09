جان كلود: الاتحاد الأوروبي لن يدفع مقابل إقامة أية منطقة آمنة بسوريا

دعا رئيس المفوضية الأوروبية ​جان كلود يونكر، تركيا إلى وقف عمليتها العسكرية شمالي سوريا، محذراً أنقرة من أن الاتحاد لن يدفع مقابل إقامة أية منطقة آمنة هناك.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية عن يونكر قوله لمشرعين أوروبيين، اليوم الأربعاء، إنه يدعو تركيا والجهات الفاعلة إلى التحلي بضبط

النفس ووقف العمليات العسكرية.



وأضاف يونكر " إذا كانت الخطة التركية تتضمن إنشاء منطقة آمنة، فلا تتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يدفع ثمن ذلك".

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي بارز" إن الغارات التركية شمال شرقي سوريا تشكل خطرًا على قوات

التحالف والمدنيين في المنطقة".كما أكد الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي أن المقاتلات التركية تستهدف مناطق المدنيين ما أدى إلى حالة من الهلع بين المدنيين في المنطقة.وحذرت روسيا من أية خطوات قد تضر بعملية السلام في سوريا، وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حث نظيره التركي رجب طيب أردوغان على تجنب أية خطوات في سوريا قد تضر بعملية السلام هناك.