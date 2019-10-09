غادر إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية السوداني، الخرطوم متوجها إلى واشنطن، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر أن تعقد خلال الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري. والبنك الدوليين، المقرر أن تعقد خلال الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وتناقش الاجتماعات السنوية، عدة قضايا متعلقة بالحد من الفقر والتنمية الاقتصادية الدولية والتمويل.

ومن المقرر، أن يلتقي وزير المالية السوداني على هامش الاجتماعات، مع عدد من المسئولين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية السوداني يشارك في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.