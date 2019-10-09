هولندا تستدعي سفير تركيا لإدانة هجوم أنقرة على شمال سوريا

صرح وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، اليوم الأربعاء، أنه استدعى السفير التركي لإدانة هجوم أنقرة على القوات الكردية في شمال سوريا.

وكتب بلوك على تويتر "لقد استدعيت السفير التركي. وأدعو تركيا إلى عدم السير على الطريق الذي اختارته".

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وأعلنت تركيا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بدء هجوم ضد المقاتلين الأكراد الموالين للولايات المتحدة والذين يسيطرون فعلياً على شمال شرق سوريا وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام سحب قوات بلاده من المنطقة العازلة على الحدود بين تركيا وسوريا.

وتقول أنقرة إن الهجوم، الذي أثار ردود فعل دولية منددة كثيرة، يهدف إلى إقامة "منطقة آمنة"، تفصل مناطق سيطرة الأكراد داخل سوريا عن حدودها، بما يسمح بإعادة نحو 3,6 ملايين لاجئ سوري توجهوا إلى تركيا هرباً من النزاع المستمر منذ ثماني سنوات.