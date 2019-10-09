الاتحاد الأوروبي يحدد 3 عوائق في مقترح لندن بشأن بريكست

أبلغ ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي ليسا على مسار التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى "ثلاث مشكلات رئيسية" في المقترحات التي قدمتها لندن.

وتتعلق هذه المشكلات بنهج بريطانيا المقترح بشأن مراقبة الحدود الإيرلندية، والحاجة إلى حل عملي ملزم قانوناً، وخطة تسليم سلطة الموافقة إلى برلمان شمال إيرلندا، الذي قد يرفض هذا الاتفاق، حسبما أفاد بارنييه.

وأوضح بارنييه: "اقتراح الحكومة البريطانية كما هو اليوم، والذي لا يمكننا أن نقبله، (يسعى إلى) استبدال حل افتراضي مؤقت بحل قابل للتطبيق وعملي وقانوني".

وقال بارنييه لنواب البرلمان الأوروبي: "في هذه اللحظة التي أتحدث إليكم فيها، لسنا في مرحلة تصور اتفاق وإيجاده"، مضيفاً: "حتى لو كان الأمر صعباً للغاية... إذا كانت هناك نيات حسنة من الجانبين سيظل إبرام اتفاق مع البريطانيين ممكناً".

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من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الأوروبية في فنلندا توتي توبوراينين لنواب البرلمان الأوروبي إن التكتل "مستعد لمواجهة" انفصال بريطانيا بدون اتفاق ووصفت الأمر بأنه "سيناريو واقعي على نحو خطير".

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جاء ذلك خلال كلمة للوزيرة في جلسة عامة للبرلمان في الاتحاد الأوروبي، الذي تتولى فنلندا رئاسته الدورية حالياً.

وفي سياق متصل نفت الحكومة الألمانية تصريحات صدرت من جانب الحكومة البريطانية، تفيد بتبني ألمانيا موقفاً جديداً في الخلاف بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء:" ليس لدينا موقف جديد في خروج بريطانيا، لا المستشارة انجيلا ميركل ولا الحكومة ".

وكانت ميركل أجرت اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، وفي أعقاب ذلك، صدر الجانب البريطاني خبر يفيد بأن ميركل تبنت موقفاً جديداً يرى أن بريطانيا لا يمكنها ترك الاتحاد الأوروبي إلا إذا بقيت إيرلندا الشمالية بشكل دائم داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الداخلية لأوروبا.

ونشرت محطة سكاي نيوز، رداً من مقر الحكومة البريطانية على المكالمة الهاتفية جاء فيه:" إذا كان هذا موقفاً جديداً ثابتاً، فهذا يعني أن من غير الممكن إبرام اتفاق بشكل مبدئي، ليس الآن فقط ولكن إلى الأبد".

ورفض زايبرت التعرض إلى تفاصيل المكالمة، وأكد أن حكومة بلاده ستعمل حتى آخر لحظة ممكنة من أجل تحقيق خروج منظم لبريطانيا.