سقوط جرحى مدنيين جراء العملية العسكرية التركية في سوريا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، سقوط "إصابات" في صفوف المدنيين جراء القصف التركي الذي طال مناطق عدة في شمال سوريا مع انطلاق العملية العسكرية التركية.

وأفادت هذه القوات، على حسابها على تويتر، عن "قصف عنيف تشنه الطائرات التركية على مواقع عسكرية ومدنية في قرى في (مناطق) تل أبيض وسري كانيه (رأس العين) والقامشلي وعين عيسى".

وقوات سوريا الديمقراطية عبارة عن فصائل كردية وعربية مدعومة من الولايات المتحدة.

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وأعلنت تركيا، في وقت سابق اليوم، بدء العملية التي كانت متوقعة منذ أيام بعد أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب جنود بلاده من شمال شرق سوريا.