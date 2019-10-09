مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة في حراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي احتفالاً بما يسمى "عيد الغفران" اليهودي.

وفتح جيش الاحتلال باب المغاربة ونشر عناصره ووحداته الخاصة في ساحات المسجد الأقصى وعند بواباته الخارجية وسط قيود مشددة فرضها على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وشدد جيش الاحتلال من إجراءاته الأمنية في مدينة القدس المحتلة وعزز وجوده وانتشاره العسكري فيها وأغلق العديد من الشوارع والطرقات والمدخل الغربي لبلدة العيسوية التي تتعرض بشكل متواصل لعمليات تنكيل من قبل سلطات الاحتلال ما أدى لتعطيل حياة السكان.

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وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن أعداداً كبيرة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى معظمهم يرتدون زياً أبيض خاصاً بالعيد ونظموا جولات استفزازية في باحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم من قبل مرشدين وحاخامات يهود.

وأكدت الدائرة أن جنود الاحتلال أجبروا حراس الأقصى على الابتعاد عن المستوطنين خلال تلك الاقتحامات لافتة إلى أن هذه الاقتحامات تخللها أداء طقوس ومحاولات لأداء صلوات تلمودية في المسجد.