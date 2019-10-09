قرقاش: زيارة القيادة السودانية للإمارات تؤسس لشراكة استراتيجية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن زيارة القيادة السودانية للإمارات تؤسس لشراكة استراتيجية مع دولة متفردة في العالم العربي.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إن «زيارة القيادة السودانية للإمارات تؤسس لشراكة استراتيجية مع دولة متفردة في العالم العربي على حد تعبير معالي عبدالله حمدوك، علاقتنا التاريخية مع السودان تشهد صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي، وكم نثمن تقدير الأخوة في الخرطوم لدور الإمارات وتجربتها».

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وأضاف قرقاش «لمست في لقائي مع وزيرة خارجية السودان معالي أسماء محمد عبدالله، حساً وطنياً لافتاً ووعياً باللحظة التاريخية، وإدراكاً لحجم التحديات وأهمية معالجتها، كما سرني تقديرها الكبير لدور الإمارات في تيسير المرحلة الانتقالية، وتطلع إلى شراكة وتعاون لمصلحتنا المشتركة.