كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تطالب تركيا باحترام سيادة سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت الأمم المتحدة، الاربعاء، تركيا باحترام سيادة سوريا ووقف عدونها الذي يستهدف الأكراد هناك.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ، أن حل الأزمة السورية لا يمكن أن يكون عسكريا.

وأضاف، أنه لابد من توفير الحماية للمدنيين في مواقع الهجوم والعمل على دفع اللآذى عنهم.

أعلن مجلس الأمن الدولي، بحث العدوان التركي على سوريا في جلسة خاصة غدا، بناء على طلب الأعضاء الأوربيين في المجلس.