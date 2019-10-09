كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفراج عن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويذكر أن قدم المرشح للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي التماسا قضائيا الثلاثاء يطلب تأجيل الانتخابات المقرر أن تجري الأحد المقبل في 13 أكتوبر، حسب ما قال نزيه صويعي أحد محاميه.

وقال صويعي: "قدمنا التماسا إلى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الانتخابات" حتى يتم الإفراج عن القروي ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية. وأوضح أن الالتماس يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وأكدت المحكمة الإدارية أنها تلقت الالتماس من دون تحديد مهلة البت فيه.

والقروي يقبع في الحبس منذ 23 أغسطس على ذمة تحقيق بشبهة تبييض الأموال. وأعلن حزبه "قلب تونس" في بيان أنه تمت مراسلة "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" بتاريخ 30 سبتمبر 2019 لمطالبتها بتمكين القروي من "التنقل لكافة الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام".

وتابع الحزب أنه "في حالة عدم الاستجابة فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص".

وأفاد البيان أن القروي "متمسك بحقه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019"، وأن "الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة".

والسبت أعلن المرشح قيس سعيّد الذي حل أولا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية أنه سيعلق حملته احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه.

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وأكدت ريم السعيدي، مديرة الاتصال والإعلام في حملة المرشح للرئاسة في تونس، نبيل القروي، اليوم الأربعاء، أن المرشح للانتخابات الرئاسية لم ينسحب من السباق.

وأضافت ريم السعيدي أن القروي مستمر في التنافس على الرئاسة نافية أي أخبار حول نيته للانسحاب.

وأوضحت أن حملة نيبل القروي نفت في بيان يوم الثلاثاء أي مزاعم للانسحاب.

وبينت المتحدثة أن طلب حملة القروي اقتصر على طلب تأجيل يوم الانتخابات.

يذكر أن المسار القضائي ضد نبيل القروي ما زال مستمرا، وهو موقوف منذ أكثر من شهر في سجن المرناقية إثر صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه من قبل قطب القضاء المالي، في قضية غسيل أموال وتهرب ضريبي تقدمت بها "منظمة أنا يقظ" منذ 2016.

من المهم الإشارة إلى أن القضاء رفض طلب الإفراج عن نبيل القروي، المرشح للدورة الرئاسية الثانية المقررة في 13 أكتوبر.

إلى ذلك، أعلنت حملة نبيل القروي، اليوم الأربعاء، انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في مدينة قابس، جنوب شرقي تونس.