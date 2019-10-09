الناتو يدعو تركيا إلى أن يكون تحركها "محدودا" بسوريا

دعا الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، تركيا إلى "ضبط النفس" وكبح عدوانها على الشمال السوري.

ونوه الناتو بضرورة أن يكون تحرك تركيا داخل سوريا محدودا.

هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بدء شن عملية عسكرية، شمال شرق سوريا.

من جانبه، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي، إلى “التفكير مليا”، قبل شن هجوم في سوريا.

ودعت تركيا، أوروبا، الأربعاء إلى استعادة مواطنيها المسجونين في سوريا، بالتزامن مع العملية العسكرية التي تخطط للقيام بها في شمال سوريا.

واستهدفت غارات جوية تركية منطقة رأس العين في شمال سوريا.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن المقاتلات التركية تقصف مواقع عسكرية والمدنيين في تل أبيض ورأس العين والقامشلي وعين عيسى.

وأسفر القصف سقوط قتلى مدنيين جراء الهجوم التركي.